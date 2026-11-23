Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в законы "Об охране окружающей среды" и "Об оценке воздействия на окружающую среду".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно поправке, отчеты об оценке воздействия на окружающую среду будут обнародоваться для общественности.

Производственный мониторинг окружающей среды будет считаться системой наблюдения и исследования изменений, происходящих в окружающей среде в результате воздействия хозяйственной деятельности.

Природопользователи (юридические лица, занимающиеся видами деятельности, для которых в соответствии с законом "Об оценке воздействия на окружающую среду" требуется оценка воздействия на окружающую среду) должны проводить производственный мониторинг окружающей среды.

В соответствии с законом "Об обеспечении единства измерений" тип средств измерений, используемых при производственном мониторинге окружающей среды, должен быть утвержден, а сами средства должны пройти поверку.

Годовой отчет о результатах производственного мониторинга окружающей среды будет представляться в орган (структуру), определенный соответствующим органом исполнительной власти, в соответствии с формой, установленной органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти, не позднее 1 февраля следующего года.