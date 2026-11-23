На судебном процессе по делу председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и его заместителя Мамеда Ибрагима будут допрошены последние свидетели.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, ими являются Рамиз Мехтиев и члены его семьи.

Рамиз Мехтиев, его сын Тимур Мехтиев, дочь Камила Алиева и зять Ильхам Алиев вызваны в суд официальными повестками. На этапе предварительного следствия они были допрошены следователем Службы государственной безопасности (ГСБ).

Судебное заседание назначено на завтра.

Согласно обвинению, Али Керимли и Мамед Ибрагим вместе с Рамизом Мехтиевым, объявленным в розыск Аббасом Аббасовым и другими лицами участвовали в сговоре с целью насильственного захвата власти и изменения конституционного строя.

Государственная служба безопасности распространила обширные видеоматериалы по уголовному делу. В них представлены аудиозаписи разговоров Рамиза Мехтиева с представителями Али Керимли и сотрудниками иностранных спецслужб.

Отметим, что Али Керимли и Мамед Ибрагим были арестованы в прошлом году в рамках продолжения уголовного дела бывшего главы Администрации президента Рамиза Мехтиева. Им предъявлено обвинение по статье 278.1 Уголовного кодекса Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти).

Рамизу Мехтиеву ранее уже был вынесен приговор. Он приговорен к 14 годам лишения свободы, однако с учетом возраста и состояния здоровья исполнение наказания было признано условным.