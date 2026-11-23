В государственном бюджете на 2027 год, наряду с реализацией фискальной политики, направленной на обеспечение устойчивости экономического развития, мы наблюдаем расширение финансового обеспечения социальных обязательств. В этой связи государственный бюджет на следующий год следует оценивать не только как сумму доходов и расходов, но и с точки зрения повышения социального благосостояния, стимулирования экономической активности и поддержания долгосрочной макроэкономической пропорциональности.

Об этом сказал в беседе с Day.Az экономист, член Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты населения Аслан Азимзаде.

По словам экономиста, в течение пятилетнего периода, охватывающего 2023-2027 годы, наблюдается значительная динамика роста социально ориентированных расходов государственного бюджета. За указанный период социально ориентированные расходы в Азербайджане увеличились на 4,4 миллиарда манатов, или на 30 процентов. В государственном бюджете на 2027 год социально ориентированные расходы достигнут 18,7 миллиарда манатов, что составит 44,2 процента общих расходов государственного бюджета. Это на 1,6 миллиарда манатов, или на 9,2 процента, больше по сравнению с соответствующим показателем текущего года, подчеркнул Азимзаде.

"Если отдельно рассмотреть расходы на социальную защиту и социальное обеспечение, то, согласно проекту государственного бюджета на 2027 год, на эти цели предусмотрено 4,9 миллиарда манатов. Данная сумма составляет 11,6 процента расходов государственного бюджета. По сравнению с 2025 годом указанные расходы увеличатся на 360 миллионов манатов, или на 8 процентов. В течение 2023-2027 годов расходы на социальную защиту и социальное обеспечение возрастут на 632,5 миллиона манатов, или на 14,8 процента.

Оценивая финансовые масштабы социальной политики на основе соответствующих расходов государственного бюджета, следует также отметить, что в нашей стране значительная часть пенсионного обеспечения и выплат, основанных на социальном страховании, финансируется за счет бюджета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ). Прогнозируется, что доходы ГФСЗ в 2027 году составят 9 миллиардов 221 миллион манатов, что на 897,4 миллиона манатов, или на 10,8 процента больше утвержденных доходов на 2026 год. В свою очередь, расходы фонда на 2027 год прогнозируются в размере 9 миллиардов 273 миллионов манатов, что на 789,5 миллиона манатов, или на 9,3 процента превышает утвержденные расходы на 2026 год. В следующем году 96,5 процентов расходов ГФСЗ, или 8 миллиардов 950 миллионов манатов, будут направлены на выплаты населению. Это на 1,7 миллиарда манатов больше по сравнению с 2025 годом и на 753,6 миллиона манатов больше по сравнению с 2026 годом", - сказал экономист.

Все это, отметил наш собеседник, свидетельствует о том, что проводимая в стране активная социальная политика из года в год успешно продолжается, а финансовые возможности системы социальной защиты последовательно расширяются.

Одним из вопросов, заслуживающих особого внимания, является сохранение макроэкономической пропорциональности между выполнением социальных обязательств и финансовым обеспечением экономического развития. По мнению Азимзаде, долгосрочная эффективность государственного бюджета в значительной степени зависит от формирования рациональных финансовых соотношений между этими двумя направлениями. Экономист отметил, что некорректно оценивать эти два направления как альтернативы друг другу. Напротив, существует взаимная взаимодополняемость между социальной защитой и экономическим развитием. Увеличение социальных выплат может положительно повлиять на совокупный потребительский спрос за счет расширения располагаемого дохода населения. В то же время расширение производственного потенциала, увеличение занятости и производительности труда укрепляют доходную базу государственного бюджета и формируют более стабильную экономическую основу для финансирования будущих социальных обязательств, подчеркнул наш собеседник.

"Именно поэтому поддержание пропорциональности между социальными и экономическими расходами в бюджетной политике является не только вопросом распределения имеющихся финансовых ресурсов, но и имеет стратегическое значение с точки зрения воспроизводства и расширения этих ресурсов в будущем. Согласование роста социальных расходов с производительностью экономики и ее способностью к получению дохода является одним из главных условий обеспечения фискальной устойчивости.

В результате, наряду с последовательным увеличением расходов на социальную защиту и социальное обеспечение, расширение производственного потенциала экономики, стимулирование инвестиционной активности, развитие инфраструктуры и финансирование обеспечения устойчивости экономического роста указывают на то, что эти два приоритета рассматриваются во взаимосвязи. С этой точки зрения, я считаю, что в бюджетной политике, проводимой в нашей стране, особое внимание уделяется поддержанию необходимой соразмерности между улучшением социального благополучия и финансовым обеспечением экономического развития. Именно такой подход служит, с одной стороны, выполнению существующих социальных обязательств государства, а с другой - формированию устойчивых экономических основ для финансирования будущих социальных обязательств", - сказал Аслан Азимзаде.