Изменения в Трудовой кодекс и их социально-экономические преимущества

Система социальной защиты является одним из ключевых компонентов инклюзивной модели развития любого государства. Механизмы пенсионного обеспечения и социальных трансфертов играют важную роль в обеспечении благосостояния уязвимых групп населения и формировании социальной стабильности. В последние годы в Азербайджане одним из приоритетных направлений государственной социальной политики стало укрепление финансовой устойчивости пенсионной системы и сохранение реальных доходов граждан.

Об этом сказал в комментарии Day.Az экономист, член Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Аслан Азимзаде.

По словам экономиста, за последние восемь лет в сфере социального обеспечения наблюдается существенная положительная динамика и структурное расширение. Если в 2018 году средний размер ежемесячной пенсии составлял 208 манатов, то к 2026 году после проведения индексации данный показатель достиг 593 манатов, что означает рост в 2,8 раза. Средний размер трудовой пенсии по возрасту увеличился с 234 до 632 манатов, продемонстрировав рост в 2,7 раза. Данные показатели свидетельствуют о том, что защита пожилых граждан остается одним из приоритетов социальной политики государства, подчеркнул Азимзаде.

"Анализ бюджетных расходов на пенсионное обеспечение также подтверждает устойчивую тенденцию к расширению социальной поддержки. Если в 2018 году на эти цели было направлено 3,5 млрд. манатов, то в 2026 году объем финансирования достиг 7 млрд. 993 млн. манатов, увеличившись в 2,3 раза. Подобная динамика отражает усиление роли социальных расходов в структуре государственного бюджета.

Одновременно отмечается значительный рост выплат по социальным пособиям и стипендиям: их объем увеличился с 426 млн. до 2,1 млрд. манатов, что соответствует пятикратному росту. Средний размер адресной социальной помощи возрос со 175 до 422 манатов (в 2,4 раза), что свидетельствует о целенаправленной поддержке малообеспеченных семей", - сказал экономист.

Член Общественного совета при Минтруда отметил, что последовательные реформы в сфере социальной защиты сопровождались также совершенствованием трудового законодательства. На прошлой неделе Президент Ильхам Алиев утвердил Закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики". Этот документ, подчеркнул Азимзаде, закрепил на законодательном уровне механизм периодического пересмотра размера минимальной заработной платы. В соответствии с внесенными изменениями, минимальная заработная плата подлежит пересмотру не реже одного раза в год Президентом Азербайджанской Республики на основании предложений Кабинета министров. Данная норма формирует институциональную основу для регулярной адаптации минимальной заработной платы к макроэкономическим условиям, пояснил наш собеседник.

"Принятые изменения имеют важные социально-экономические последствия. Во-первых, создаются правовые условия для учета инфляционных процессов и динамики цен при определении минимальной заработной платы. Во-вторых, усиливаются механизмы обеспечения социальной справедливости и баланса доходов на рынке труда. В-третьих, обеспечивается сохранение реальной покупательной способности минимальной заработной платы.

Особо следует подчеркнуть, что подобные результаты не являются типичными для всех стран, переживших постконфликтный этап развития, а также для государств, функционирующих в условиях углубления структурных экономических кризисов. В современной международной экономической среде многие страны сталкиваются с фискальными ограничениями, инфляционным давлением и необходимостью оптимизации социальных расходов. В этих условиях последовательное и системное повышение минимальной заработной платы в Азербайджане свидетельствует о социально ориентированном и сбалансированном характере экономической политики.

Таким образом, обеспечивается рациональное сочетание макроэкономической стабильности и повышения уровня социального благосостояния населения. В совокупности реализуемые меры подтверждают устойчивость и институциональную зрелость модели социально ориентированного развития Азербайджана", - резюмировал Аслан Азимзаде.

Лейла Таривердиева