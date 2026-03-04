КСИР пригрозил ударить по всем экономическим центрам региона

Иран может нанести удар по главным экономическим центрам Ближнего Востока в случае нанесения дополнительного ущерба исламской республике.

Как передает Day.Az, об этом заявил советник командующего иранским Корпусом стражей исламской революции генерал Эбрахим Джабари.

"Мы сказали врагу, что, если он попытается нанести ущерб нашим основным объектам, мы ударим по всем экономическим центрам региона. Пусть знают, что мы это сделаем", - приводит его слова агентство ISNA.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.