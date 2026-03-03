Турция видит реальную перспективу экспорта возобновляемой энергии в Европу через Азербайджан

Поставки возобновляемой энергии в Европу через Азербайджан и Турцию в перспективе являются реалистичным и осуществимым направлением сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом сказал Day.Az заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Зафер Демирджан на полях 12-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике, проходящих в Баку.

По его словам, региональные и международные проекты создают важные возможности для торговли и сотрудничества в регионе и на международной арене в целом.

"Приоритетное внимание следует уделить сотрудничеству, в частности, в энергетическом секторе. Такие модели регионального сотрудничества можно считать успешным и образцовым опытом обеспечения энергетической безопасности стран. На сегодняшнем заседании представители многих стран обменяются мнениями о развитии взаимного сотрудничества и обсудят проекты, которые могут быть реализованы совместно", - отметил он.

З.Демирджан подчеркнул, что Турция намерена активно и эффективно участвовать в таких региональных проектах.

"Это участие не ограничится газовым сектором, Турция также будет играть важную роль в региональных проектах в области электроэнергетики в будущем.

Азербайджан и Турция уже совместно разработали и успешно реализовали множество крупномасштабных проектов. Это сотрудничество продолжается и в настоящее время, и в будущем будут реализованы новые проекты. Имеющийся опыт и богатая база знаний создают серьезную основу для новых инициатив.

Мы верим, что все региональные и международные проекты, в которых участвуют Азербайджан и Турция, будут успешными. Опыт, накопленный в сотрудничестве в газовой отрасли, может быть применен на новом этапе и в области возобновляемой энергетики. В будущем поставки возобновляемой энергии в Европу через Азербайджан и Турцию также являются реальной и возможной перспективой", - сказал заместитель министра.