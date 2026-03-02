Израиль приостановил добычу газа на месторождении "Левиафан"

Американская компания Chevron получила от властей Израиля указание приостановить добычу газа на месторождении "Левиафан" на шельфе еврейского государства на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, указание о приостановке добычи поступило от Министерства энергетики Израиля. Представитель компании заверил, что "Левиафан" и месторождение "Тамар", также принадлежащее Chevron, находятся вне опасности.

Государственная нефтегазовая компания Катара Qatar Energy также объявила о приостановке производства сжиженного природного газа и сопутствующих продуктов в связи с воздушными ударами Ирана, на фоне чего цена газа на бирже в Европе, по данным лондонской биржи ICE, уже превысила $500 за 1 тыс. куб. м.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.