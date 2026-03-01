В воинской части в Нахчыване произошел пожар

В одной из воинских частей в городе Нахчыван произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, возгорание было зафиксировано в хлебопекарном цехе воинской части.

На месте происшествия находятся пожарные расчеты Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики, а также сотрудники полиции.

В настоящее время продолжаются мероприятия по ликвидации пожара.