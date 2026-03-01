https://news.day.az/society/1819212.html В воинской части в Нахчыване произошел пожар В одной из воинских частей в городе Нахчыван произошел пожар. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, возгорание было зафиксировано в хлебопекарном цехе воинской части. На месте происшествия находятся пожарные расчеты Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики, а также сотрудники полиции.
В настоящее время продолжаются мероприятия по ликвидации пожара.
