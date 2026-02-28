«Lufthansa» отменила рейсы на Ближний Восток

Авиакомпания "Lufthansa", ссылаясь на текущую ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке, временно приостановила все рейсы в регион и из него.

Как сообщает Day.Az, "Lufthansa" отменила все рейсы в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и из него до 7 марта.

В заявлении компании отмечается, что решение принято с учетом "текущей ситуации на Ближнем Востоке".

Ограничения касаются не только Израиля. По имеющейся информации, помимо Тель-Авива, до той же даты приостановлены рейсы в Бейрут, Амман, Эрбиль и Тегеран.

Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.