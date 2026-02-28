Иран выпустил третью волну ракет в сторону Израиля

В сторону государства Израиль был выпущен еще один - третий ракетный залп.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

"Населению настоятельно рекомендуется продолжать следовать инструкциям Командования тыла, оставаться в защищенных местах до официального уведомления. Армия обороны Израиля вновь подчеркивает необходимость не публиковать и не распространять видеозаписи и места попаданий. В настоящее время система противовоздушной обороны выявляет и перехватывает угрозы", - говорится в заявлении.

Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.