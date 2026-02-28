Приостановлены автобусные рейсы Баку–Нахчыван на фоне обострения ситуации в Иране

В связи с последними событиями на Ближнем Востоке в целях безопасности автобусные рейсы Баку - Нахчыван - Баку, осуществляемые через территорию Исламской Республики Иран, приостановили свою деятельность.

Как сообщили Day.Az в Азербайджанском агентстве наземного транспорта Азербайджана, временно отложены назначенные на 28 февраля рейсы из Баку в Нахчыван в 19:00 и 20:00, рейс из Баку в Шарур в 21:00, рейсы из Нахчывана в Баку в 15:30, 16:30 и 17:30, а также рейс из Шарура в Баку в 16:30.

О восстановлении рейсов Баку - Нахчыван - Баку общественность будет проинформирована дополнительно.

При возникновении дополнительных вопросов пассажиры могут обратиться в колл-центр Агентства по номеру 141.

Что касается пересечения ирано-азербайджанской границы грузовыми транспортными средствами, то никаких проблем не наблюдается и ограничения не применяются. С перевозчиками поддерживается регулярная связь, вопрос находится под контролем. В случае каких-либо изменений общественность будет проинформирована.