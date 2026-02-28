https://news.day.az/economy/1818888.html Сколько Азербайджан экспортировал лягушачьего мяса в 2025 году? В прошлом году Азербайджан экспортировал 23 006 килограммов лягушачьих лапок. Об этом сообщило Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в ответ на запрос Trend. Продукция была поставлена в три страны: в Италию - 18 032 кг, во Францию - 4 808 кг и в Испанию - 166 кг.
