Сколько Азербайджан экспортировал лягушачьего мяса в 2025 году?

В прошлом году Азербайджан экспортировал 23 006 килограммов лягушачьих лапок.

Об этом сообщило Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в ответ на запрос Trend.

Продукция была поставлена в три страны: в Италию - 18 032 кг, во Францию - 4 808 кг и в Испанию - 166 кг.

Экспорт лягушачьих лапок из Азербайджана осуществляется двумя предприятиями, зарегистрированными в Европейском Союзе. Эти продукты производятся на перерабатывающих заводах ООО "AZARIFROG" в селе Шорсулу Сальянского района и ООО "Az Fish and Frog" в селе Гызылагадж Масаллинского района.

В 2024 году Азербайджан также экспортировал около 20 тонн лягушачьего мяса.