МИД Казахстана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана

В связи с сохраняющейся напряженностью вокруг Ирана министерство иностранных дел Казахстана рекомендовало гражданам страны временно воздержаться от посещения Исламской Республики до стабилизации обстановки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Казахстана, гражданам страны, находящимся в настоящее время в Иране, рекомендовано покинуть страну, соблюдать повышенные меры безопасности и строго придерживаться рекомендаций местных властей.

МИД также призвал граждан взвешенно подходить к планированию поездок в страны Ближнего Востока с учетом текущей ситуации и ее возможного обострения. Дипломатические учреждения Казахстана в Иране работают в штатном режиме.