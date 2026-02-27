Увольнение этих работников могут запретить

Предлагается запретить расторжение трудового договора с лицами старше 60 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, данное предложение отражено в отчете Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2025 год, обсужденном на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

В частности, предлагается включить лиц старше 60 лет в перечень работников и случаев, при которых расторжение трудового договора запрещено в соответствии с Трудовым кодексом.