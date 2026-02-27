https://news.day.az/society/1818685.html Увольнение этих работников могут запретить Предлагается запретить расторжение трудового договора с лицами старше 60 лет. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, данное предложение отражено в отчете Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2025 год, обсужденном на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.
В частности, предлагается включить лиц старше 60 лет в перечень работников и случаев, при которых расторжение трудового договора запрещено в соответствии с Трудовым кодексом.
