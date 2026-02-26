Распространяемая в социальных сетях видеоинформация о том, что якобы "гражданам, родившимся в период с 1932 по 2017 годы, Социальным фондом будет выплачено 1000 манатов", является ложной.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения в ответ на запрос APA.

"В указанной информации пользователям предлагается перейти по ссылке в профиле для ознакомления с якобы официальным списком. Это может преследовать цель мошеннического получения данных банковских карт и, как следствие, денежных средств граждан. Обращаем внимание граждан: не поддавайтесь на данную ложную информацию и ни в коем случае не переходите по указанной ссылке", - говорится в сообщении.

Отметим, что соответствующие видеоролики по данному вопросу распространяются в социальных сетях.