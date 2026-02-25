Смертельное ДТП произошло в Габале

В Габале произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня около 18:00 в селе Маммедагалы Габалинского района легковой автомобиль марки Ford потерял управление и врезался в дерево.

В результате аварии 24-летний водитель Нуран Мурадасылов скончался на месте от полученных травм.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.