Смертельное ДТП произошло в Габале

В Габале произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня около 18:00 в селе Маммедагалы Габалинского района легковой автомобиль марки Ford потерял управление и врезался в дерево.
В результате аварии 24-летний водитель Нуран Мурадасылов скончался на месте от полученных травм.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
