Азербайджан на Кубке мира в Баку представят 6 спортивных гимнастов

Определены азербайджанские гимнасты, которые примут участие в предстоящем в Баку Кубке мира по спортивной гимнастике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, на турнире нашу страну представят Расул Ахмедзаде, Айдын Ализаде, Никита Симонов, Дениз Алиева, Назенин Теймурова и Хадиджа Аббасзаде.

Соревнование, в котором примут участие спортсмены из 35 стран, состоится 5-8 марта.