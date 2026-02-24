https://news.day.az/politics/1818028.html В Милли Меджлисе почтена память жертв Ходжалы Благодаря историческим победам, достигнутым в 44-дневной Отечественной войне и антитеррористической операции, восстановлена территориальная целостность Азербайджана, и положен конец этническим чисткам и геноциду против нашего народа.
Как передает Day.Az , об этом сегодня заявила спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на пленарном заседании парламента.
Спикер отметила, что месть за жертв Ходжалы была взята на полях сражений:
"Давайте почтим память наших соотечественников, ставших жертвами зверств армянского шовинизма в городе Ходжалы и других населенных пунктах, минутой молчания".
