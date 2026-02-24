Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана с помощью дрона

В результате мер по обеспечению надежной охраны государственной границы, а также по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров была предотвращена попытка ввоза наркотиков на территорию страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС), на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" Командования Пограничных войск ГПС пограничный наряд услышал звук беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вблизи линии границы, а спустя некоторое время заметил в том же направлении двух неизвестных лиц.

Пограничная застава была немедленно поднята по команде "К оружию", служебная территория блокирована.

В результате проведенных поисковых и оперативных мероприятий были задержаны в качестве подозреваемых граждане Азербайджанской Республики - Натиг Вахид оглу Мерданов 1993 года рождения и Эльшан Ариф оглу Махмудов 1995 года рождения.

В ходе первоначального допроса задержанные признались, что прибыли для получения 10 килограммов 224 граммов наркотических средств, переброшенных с территории Исламской Республики Иран с помощью БПЛА.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.