США и РФ обсудили ядерное оружие

Представители США провели встречу с российской делегацией в Женеве с целью начать переговоры о заключении потенциального многостороннего договора о контроле над ядерными вооружениями.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

По его словам, 24 февраля американские представители намерены провести встречу с китайской делегацией. Источник агентства отметил, что ранее США уже успешно провели двусторонние переговоры с двумя другими членами Совета Безопасности ООН - Великобританией и Францией. Он назвал вынос обсуждений на уровень пяти постоянных членов СБ ООН "следующим логичным шагом" дискуссий.

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) - последний из международно-правовых ограничителей развертывания ядерного оружия - истек 5 февраля по вине Вашингтона, не пожелавшего его продлевать. Соединенные Штаты предлагали распространить ограничения по договору на Китай. Как отметил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, если США всерьез заинтересованы сделать Китай частью возможного многостороннего диалога по контролю над ядерными вооружениями, то в нем должны также участвовать союзники Вашингтона по НАТО - Великобритания и Франция.