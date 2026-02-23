Президент Мексики эвакуирована на корабль ВМС на фоне беспорядков

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум была эвакуирована на корабль Военно-морских сил Мексики в целях обеспечения ее безопасности.

Как передает Day.Az, об этом сообщают местные СМИ.

"На фоне продолжающихся беспорядков в Мексике вертолет Super Puma ВМС страны с президентом на борту совершил посадку на корабль Usumacinta A412 у побережья Гуаймаса, штат Сонора", - говорится в публикации соцсетях.

Ранее мы сообщали, что в Мексике нейтрализовали главу картеля "Новое поколение Халиско", известного под псевдонимом "Эль Менчо". Группировка, насчитывающая около 19 тысяч человек, заявила о намерении отомстить, и предупредила, что ее целями могут стать, в том числе, гражданские лица.

Группировка "Новое поколение Халиско" считается одной из самых опасных в Мексике, регулярно вступая в вооруженные столкновения с правительственными войсками.