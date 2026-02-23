“Март — время наличных”- Выгодное кредитное предложение от Банка Республика (R)
В Банке Республика вы можете оформить наличный кредит на большую сумму и по более низкой ставке.
Новруз - праздник изобилия, обновления и новых планов. С приходом весны наступает подходящее время для осуществления желаний, реализации планов и позитивных перемен в жизни.
Учитывая весеннее настроение и реальные потребности клиентов, Банк Республика предлагает улучшенные условия по наличным кредитам - более крупные суммы и сниженные процентные ставки.
Уже сейчас вы можете обратиться в любой филиал Банка Республика или подать онлайн-заявку на официальном сайте и получить возможность оформить выгодный наличный кредит до 50 000 манат без обеспечения, по ставке от 10% и сроком до 59 месяцев.
Не откладывайте важные планы - воспользуйтесь этим предложением уже сейчас.
Причём по всей Республике!
