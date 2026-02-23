Беспорядки в Мексике продолжаются, погибло минимум 11 человек

В ходе массовых беспорядков в Мексике после ликвидации лидера одного из самых опасных наркокартелей Эль Менчо погибли минимум 11 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, лидера картеля "Халиско Нового поколения" (CJNG) ликвидировали в городе Тапальпа. Операция, по данным местных СМИ, могла проводиться совместно с США. За поимку Эль Менчо американские власти обещали вознаграждение в размере $15 млн.

После его смерти картель объявил полную мобилизацию бойцов. За каждого убитого полицейского или солдата они обещают награду $1200. Бандиты поджигают машины и автобусы, устанавливают баррикады и блокируют дороги в туристических районах штата Халиско.

Боевики также атаковали базы Национальной гвардии. Перестрелки происходят сразу в нескольких районах, военные применяют вертолеты с миниганами.

Из-за беспорядков зафиксированы сбои сотовой связи и интернета, гражданам рекомендовано оставаться дома. Временно закрыт крупнейший тихоокеанский порт Мансанильо, через который ежегодно проходит около 4 млн грузов.

Волна насилия охватила как минимум семь других штатов: Наярит, Сакатекас, Агуаскальентес, Сан-Луис-Потоси, Гуанахуато, Мичоакан и Колима.