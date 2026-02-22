В Кюрдамире произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в вечернее время на территории района.

Легковой автомобиль совершил наезд на четырех человек. Пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу Кюрдамира.

По имеющейся информации, двое из пострадавших - несовершеннолетние.

По факту происшествия проводится расследование.