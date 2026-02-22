https://news.day.az/society/1817749.html Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть пострадавшие - ФОТО В Кюрдамире произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в вечернее время на территории района. Легковой автомобиль совершил наезд на четырех человек. Пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу Кюрдамира.
Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть пострадавшие - ФОТО
В Кюрдамире произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в вечернее время на территории района.
Легковой автомобиль совершил наезд на четырех человек. Пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу Кюрдамира.
По имеющейся информации, двое из пострадавших - несовершеннолетние.
По факту происшествия проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре