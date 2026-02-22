Определилась новая чемпионка Азербайджана по шахматам

Ульвия Фаталиева завоевала титул чемпионки Азербайджана по шахматам среди женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в финальном противостоянии она встретилась с Аян Аллахвердиевой. Основная серия завершилась вничью, а в тай-брейке Фаталиева одержала победу со счетом 1,5:0,5 и впервые в карьере стала чемпионкой страны.

В матче за третье место Гюльнар Мамедова оказалась сильнее Тюркан Мамедъяровой, выиграв со счетом 1,5:0,5 и став бронзовым призером турнира.