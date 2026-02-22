"Манчестер Юнайтед" нацелился на двух игроков "Ньюкасла"

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность укрепления состава за счет футболистов "Ньюкасла" - Сандро Тонали и Энтони Гордона.

Как передает Day.Az со ссылкой на TEAMtalk, предполагаемая сумма трансфера Гордона может составить около 109 миллионов евро, а переход Тонали оценивается в 91,5 миллиона евро. Однако "Ньюкасл" будет прилагать все усилия, чтобы сохранить этих ключевых игроков, что может усложнить сделки.

В текущем сезоне Тонали провел 41 матч во всех турнирах, забив два гола и сделав пять результативных передач. Гордон сыграл 37 встреч, в которых отличился 14 голами и пятью ассистами.