У побережья Крита перевернулась лодка с мигрантами, есть погибшие Сегодня у южного побережья Крита перевернулась лодка с мигрантами, в результате чего не менее 5 человек погибли, а около 20 пропали без вести. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Ekathimerini, выжившие рассказали властям, что на борту деревянной лодки находилось до 50 человек.
У побережья Крита перевернулась лодка с мигрантами, есть погибшие
Сегодня у южного побережья Крита перевернулась лодка с мигрантами, в результате чего не менее 5 человек погибли, а около 20 пропали без вести.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Ekathimerini, выжившие рассказали властям, что на борту деревянной лодки находилось до 50 человек.
Торговое судно спасло 20 человек, а береговая охрана и подразделения Frontex извлекли из воды 5 тел.
Поисково-спасательная операция продолжается.
