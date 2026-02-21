Сегодня у южного побережья Крита перевернулась лодка с мигрантами, в результате чего не менее 5 человек погибли, а около 20 пропали без вести.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Ekathimerini, выжившие рассказали властям, что на борту деревянной лодки находилось до 50 человек.

Торговое судно спасло 20 человек, а береговая охрана и подразделения Frontex извлекли из воды 5 тел.

Поисково-спасательная операция продолжается.