Завершено строительство башни Саграды Фамилии в Барселоне

В Барселоне, спустя 144 года, завершено строительство главной башни храма Святого Семейства.

Как передает Day.Az, об этом 20 февраля сообщила газета The Guardian.

На вершину здания был установлен последний элемент - 17-метровый четырехгранный крест, выполненный из стали и стекла. Таким образом, высота храма достигла 172,5 метра, что сделало его самым высоким зданием в Барселоне и самым высоким религиозным сооружением в мире.

В статье отмечается, что установка креста была затруднена сильным ветром, который несколько дней мешал завершить возведение окончательного элемента башни, посвященной Иисусу Христу.

"Это был радостный день, замечательный для всех людей, благодаря которым это стало возможным", - заявил главный архитектор проекта Жорди Фаули.

Храм Святого Семейства, также известный как Саграда Фамилия, - католический храм в Барселоне, строительство которого началось 19 марта 1882 года. Автор проекта, Антонио Гауди, посвятил созданию храма 42 года своей жизни. При его жизни был построен только фасад Рождества. После его кончины в 1926 году строительство продолжали ученики и соратники Гауди по оставшимся чертежам. В 2005 году храм был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм стал одним из самых известных долгостроев в мире.