Завтра в Баку пойдет дождь

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако утром местами возможна слабая морось, а к вечеру прогнозируется дождь.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер, временами усиливающийся, к вечеру ослабнет.

Температура воздуха ночью составит от +3 до +6°, днем - от +9 до +14°. Атмосферное давление понизится с 765 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет 75-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, однако вечером местами возможны осадки. В отдельных районах они могут носить кратковременно интенсивный характер, в горных территориях вероятен снег. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +6°, днем - от +9 до +14°, в горах ночью от -3° мороза до +2°, днем - от +2 до +6°.

