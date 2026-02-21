В Германии баклан сам прилетел в больницу, чтобы попросить врачей о помощи.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.

Персонал одной из больниц в Германии был весьма удивлен, когда в отделении неотложной помощи появился неожиданный посетитель - баклан, который колотил клювом в стеклянную дверь, словно требуя медицинской помощи. Совместными усилиями медперсонал и пожарные извлекли рыболовный крючок из птицы и обработали рану. Позже сотрудники выпустили ее обратно на волю.

