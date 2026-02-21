В части Гусарского района не будет газа

В Гусарском районе с 23 февраля с 10:00 будет приостановлено газоснабжение 3 209 абонентов.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Хачмазское региональное управление по эксплуатации газового хозяйства.

Отмечается, что приостановка подачи газа связана с ремонтными работами на дороге Шахдаг.

В период отключения газа перебои затронут жителей улиц Йени махалля, Шарвили, Физули, Сердар Сафаров, Магамаев, 8 Марта, Эльза Ибрагимова, Лезги-Немат, Сахиль, Меликов, Фуруддин Хасретов, Йетим-Эмин, Лезги-Ахмед, а также сел Гаякенд и Чилегир - всего 3 209 абонентов.

Сообщается, что газоснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ.