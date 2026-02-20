Стартовал финал чемпионата Азербайджана по шахматам

На чемпионате Азербайджана по шахматам состоялись первые финальные партии.

Как сообщает Day.Az, в мужском финале в первой партии Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с Мухаммедом Мурадлы. В женском финале Ульвия Фаталиева в первой партии одержала победу над Аян Аллахвердиевой.

Во встречах за третье место Реад Самедов уступил Айдыну Сулейманлы. Партия между Туркан Мамедъяровой и Гюльнар Мамедовой завершилась вничью.