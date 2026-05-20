Гражданам Азербайджана разрешат поездки в Грузию поездом

С 00:00 25 мая 2026 года будет разрешен въезд и выезд между Азербайджаном и Грузией железнодорожным транспортом для граждан Азербайджана, а также всех иностранных граждан, имеющих право на безвизовый въезд в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принял Кабинет министров.

Министерству цифрового развития и транспорта, Министерству иностранных дел, Государственному таможенному комитету, Государственной пограничной службе, Государственной миграционной службе и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" поручено решить вопросы, вытекающие из данного решения, в соответствии с требованиями законодательства.

Ранее мы сообщали, что с 26 мая Азербайджан и Грузия восстанавливают ежедневное пассажирское ж/д сообщение. Позже был обнародован график движения поездов Баку-Тбилиси-Баку