Президент Маврикия ознакомился с Ичеришехер

Президент Республики Маврикий Дарамбир Гокуль, принимающий участие в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) в Баку, посетил Ичеришехер.

Об этом Day.Az сообщили в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Было отмечено, что в ходе ознакомительного тура, проведенного совместно с председателем Правления Управления заповедника Руфатом Махмудом, высокий гость близко ознакомился с Девичьей башней, Комплексом Дворца Ширваншахов, Бухарским караван-сараем и другими историко-архитектурными памятниками.

В ходе визита делегации была предоставлена подробная информация о статусе Ичеришехер как объекта глобального культурного наследия, шагах, предпринимаемых в направлении охраны древних памятников, а также о вовлечении местного сообщества и деятелей искусства в этот процесс.