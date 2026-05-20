В Баку ожидаются кратковременные дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове 21 мая ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться, в основном обойдется без осадков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, днем в отдельных районах возможны кратковременные слабые дожди.

Ночью и утром местами ожидается туман. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха составит ночью 15-18° тепла, днем - 22-27° тепла. Атмосферное давление - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 60-65%.

В регионах Азербайджана с утра, начиная с западных районов, местами ожидаются периодические осадки. В отдельных районах они могут быть интенсивными, возможны грозы и град, а в высокогорных районах - снег. Вечером 21 мая осадки могут усилиться.

Местами также ожидается туман. Восточный ветер днем в некоторых районах может усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 14-17° тепла, днем - 22-27° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем - 15-20° тепла, местами до 23° тепла.

