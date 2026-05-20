Азербайджан формирует цифровую модель будущего

Автор: Ибрагим Алиев

Ни для кого не секрет, что с момента появления искусственного интеллекта и сервисов на его основе жизнь, можно сказать, изменилась: повседневная рабочая рутина стала проще, а ответы на любые вопросы - практически мгновенными. С каждым последующим обновлением возможности ИИ расширялись, и сегодня эти технологии постепенно внедряются не только в коммерческом секторе и на предприятиях, но и на государственном уровне. Страны постепенно адаптируются к применению и даже собственному развитию ИИ-технологий.

Мы видим, как этот процесс идет в развитых странах, включая США и Китай. Потенциал действительно огромен, что побуждает все больше государств рассматривать искусственный интеллект как фактор национальной конкурентоспособности, технологической самостоятельности, безопасности и будущего экономического роста. ИИ уже влияет на качество государственных услуг, скорость принятия решений, эффективность производства, подготовку кадров, развитие науки, медицины, транспорта и финансового сектора. В такой ситуации страна, которая своевременно формирует собственную цифровую повестку, получает преимущество на годы вперед.

Поэтому вполне закономерно, что страны Организации тюркских государств вынесли эту тему на высокий политический уровень. В Туркестане 15 мая 2026 года прошел Неформальный саммит Совета глав государств ОТГ на тему "Искусственный интеллект и цифровое развитие". Сам выбор темы показывает, что тюркский мир стремится обсуждать не только традиционные вопросы сотрудничества, транспорта, энергетики и гуманитарных связей, но и ключевые технологии, которые будут определять экономику будущего.

Выступая на мероприятии, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул что благодаря возможностям, создаваемым цифровым развитием и искусственным интеллектом, мир вступает в новый этап развития. По словам главы нашего государства, тюркские государства должны занимать передовые позиции в этом процессе.

"Одной из наших ключевых задач является укрепление цифрового суверенитета Азербайджана и ускорение перехода к экономической модели, основанной на инновациях. С этой целью были созданы Совет по цифровому развитию, Национальный центр искусственного интеллекта и Академия искусственного интеллекта.

В прошлом году в нашей стране была принята Стратегия развития искусственного интеллекта. В число основных целей Стратегии входят развитие индустрии искусственного интеллекта, подготовка квалифицированных кадров и широкое применение искусственного интеллекта в государственном управлении.

В нашей стране охват фиксированным широкополосным интернетом доведен до 100 процентов. Продолжается работа по переводу всех государственных услуг на единую цифровую платформу.

Наряду с этим, осуществляются меры по обеспечению ответственного использования искусственного интеллекта и предотвращению его применения в противоправных целях", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Для Азербайджана цифровая повестка давно вышла за рамки технической модернизации. За последние годы в стране была сформирована логика цифрового перехода, где инфраструктура, управление, кадры, безопасность и международные проекты рассматриваются в единой связке. Цифровой суверенитет в таком контексте означает способность государства самостоятельно развивать ключевые цифровые системы, защищать данные, обеспечивать устойчивость государственных сервисов и снижать зависимость от внешних технологических платформ там, где это критически важно для национальных интересов.

Создание Совета по цифровому развитию, Национального центра искусственного интеллекта и Академии искусственного интеллекта показывает, что Азербайджан формирует институциональную основу для нового этапа. Принятие Стратегии искусственного интеллекта стало следующим шагом в этом направлении. Она задает рамку для развития индустрии ИИ, подготовки кадров и применения технологий в государственном управлении. Это особенно важно для Азербайджана, который уже прошел большой путь в цифровизации государственных услуг. Логика дальнейшего развития понятна: гражданин и бизнес должны получать услуги быстрее, прозрачнее и удобнее, а государственные структуры должны работать на основе данных, точной аналитики и современных цифровых инструментов.

Отдельного внимания заслуживает интернет-инфраструктура. Охват фиксированным широкополосным интернетом в Азербайджане доведен до 100 процентов, и это один из базовых показателей цифровой зрелости. Искусственный интеллект, электронные услуги, дистанционное образование, телемедицина, цифровые платежи, облачные решения и дата-центры невозможны без надежного доступа к интернету.

При этом Азербайджан развивает не только внутреннюю цифровую базу, но и международную цифровую связанность. Проект "Цифровой шелковый путь" между Европой и Азией превращает страну в важное звено евразийской телекоммуникационной инфраструктуры. Входящая в него Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия между Азербайджаном и Казахстаном должна создать прямой цифровой маршрут через Каспийское море.

Важно отметить, что значение этого проекта выходит далеко за рамки телекоммуникаций, ибо в современном мире маршруты передачи данных становятся такими же важными, какими десятилетиями были нефтепроводы, газопроводы, железные дороги и морские порты. Если раньше геоэкономическая роль страны определялась в первую очередь ее положением на энергетических и транспортных коридорах, то теперь к этому добавляется цифровое измерение. Азербайджан, уже обладающий сильными позициями в энергетике и логистике, получает возможность укрепить статус транзитного и технологического узла между Востоком и Западом.

Именно поэтому выступление Президента Ильхама Алиева в Туркестане важно рассматривать как часть уже сформированной государственной линии. Азербайджан подошел к новой цифровой эпохе с конкретной базой: страна создает управленческие механизмы, развивает человеческий капитал, укрепляет инфраструктуру и встраивается в международные цифровые маршруты. В результате искусственный интеллект стал для Баку элементом экономического развития, национальной устойчивости и технологического позиционирования на пространстве от Европы до Азии.

Для Организации тюркских государств эта повестка также имеет стратегическое значение. Как показал саммит и озвученные на нем заявления, у тюркских стран есть общий рынок возможностей, растущее молодое население, транзитный потенциал, энергоресурсы, технологические амбиции и пространство для совместных цифровых платформ. Сотрудничество в сфере ИИ может охватить образование, кибербезопасность, цифровые госуслуги, языковые технологии, финтех, транспортную аналитику и управление инфраструктурой. Тюркский мир намерен войти в новую технологическую эпоху организованно и с пониманием будущих вызовов.

В этой системе Азербайджан получает возможность соединить уже созданную внутреннюю базу с региональным сотрудничеством, новыми технологическими проектами и цифровыми маршрутами между Европой и Азией. В ближайшие годы преимущество получат страны, которые быстрее научатся управлять данными, развивать искусственный интеллект и применять его в экономике, государственном управлении и инфраструктуре. Баку подходит к этому этапу с ясным пониманием цели и с практическими шагами, которые уже укрепляют позиции страны в новой цифровой реальности.