Sea Breeze формируется как масштабная модель "города в городе"

Проект Sea Breeze, реализуемый на побережье Каспийского моря, формируется как масштабная модель городского развития на основе концепции "город в городе".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила директор по продажам и инвестициям Sea Breeze Эна-Камелия Меликова на мероприятии "Городская цепочка создания стоимости в действии: реализация проектов "умных" и устойчивых городов в Азербайджане", прошедшем в Баку в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Она сообщила, что в настоящее время в Sea Breeze проживает более 50 тысяч жителей, а согласно общему плану, в будущем на этой территории планируется расселить около полумиллиона человек.

"На сегодняшний день строительно-развивающие работы проведены на площади более 4 миллионов квадратных метров, и проект активно расширялся в течение 5-6 лет", - отметила она.

По ее словам, Sea Breeze начинался с первоначального этапа протяженностью 7 километров вдоль Каспийского побережья, а в общей сложности охватит 22-23 километра прибрежной полосы.

В рамках проекта планируется создание более 30 миллионов квадратных метров строительной площади, куда войдут жилые здания, отели, коммерческие объекты и различная инфраструктура.

Представитель компании подчеркнула, что на начальном этапе проект стартовал с небольшого отельно-ресторанного комплекса под названием Shorehouse, а затем перешел в фазу развития с проектом Lighthouse.

"После 2018 года мы внедрили модель управления апарт-отелями и жилыми зданиями. Эта система создает большое удобство для инвесторов, так как управление, сдача в аренду и продажа недвижимости осуществляются на профессиональном уровне", - заявила она.

По словам Меликовой, внутри Sea Breeze создаются искусственные полуострова и крупномасштабные зоны.

"На искусственном полуострове Half Moon площадью 50 гектаров будут функционировать Marriott, Hilton и другие международные гостиничные бренды", - отметила она.

В рамках проекта также предусмотрено строительство самого высокого здания в Азербайджане - Cipriani Tower высотой 323 метра.

Она сообщила, что архитектурные решения проекта разрабатываются в сотрудничестве с международными компаниями.

"Мы работаем со Scott Brownrigg, Shaun Killa и другими известными архитектурными бюро", - подчеркнула она.

По словам Эны-Камелии Меликовой, в Sea Breeze также предусмотрена инфраструктура казино.

"Это будет крупнейшее казино в Европе и пятое по величине в мире, а также первый подобный проект в регионе. В то же время планируется создание нового искусственного острова площадью 200 гектаров под названием Fire Island. На этой территории будет создана жилая, коммерческая и отельная инфраструктура, и комплекс станет частью концепции города", - отметила она.

Официальный представитель Sea Breeze сообщила, что особое внимание уделяется озеленению и ландшафтным работам.

"В прошлом году мы инвестировали в ландшафтные работы 30 миллионов долларов, а в 2026 году планируется, что эта цифра превысит 50 миллионов. Уже высажено более 11 миллионов растений", - подчеркнула она.

Она добавила, что для управления проектом используются системы цифрового 3D-моделирования и симуляции.

"Мы также управляем Sea Breeze как цифровой моделью на базе Unreal Engine. Это позволяет визуализировать весь проект в режиме реального времени", - заявила она.

Представитель компании также отметила, что проект расширяется на международном уровне.

"Мы реализуем проекты Sea Breeze Uzbekistan в Узбекистане и Sea Breeze Montenegro в Монтенегро", - сообщила она.

По ее словам, эти проекты, реализуемые в Азербайджане и за рубежом, развиваются как новый пример модели "город в городе" и объединяют в себе жилой, деловой, туристический секторы и сферу услуг.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.