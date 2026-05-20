Назван фаворит финала Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита финального матча Лиги Европы, в котором английская "Астон Вилла" сыграет с немецким "Фрайбургом".

Как передает Day.Az, по мнению аналитиков, титул завоюют англичане. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1,70. Успех "Астон Виллы" с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценивается коэффициентом 1,34.

Букмекеры считают "Фрайбург" аутсайдером финала. На победу немцев в основное время принимаются ставки с коэффициентом 5,20. Поставить на итоговый успех клуба можно с коэффициентом 3,25.

Встреча пройдет в среду, 20 мая, в Стамбуле. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.