Названы сферы с самыми высокими зарплатами в Азербайджане

В Азербайджане средняя месячная зарплата достигла 1151 маната. По данным Государственного комитета статистики, в первом квартале этого года среднемесячная номинальная заработная плата выросла на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов.

По его словам, за указанный период число работников, занятых по трудовым договорам, составило 1 миллион 797 тысяч человек. Из них 869 тысяч работают в государственном секторе, а 928 тысяч - в частном.

"Одним из наиболее заметных моментов в статистике средней заработной платы остается разница между секторами экономики. Самые высокие зарплаты зафиксированы в добывающей промышленности. В этой сфере средняя месячная зарплата составляет 4581 манат. То есть сотрудники нефтегазового сектора получают примерно в четыре раза больше средней зарплаты по стране. В финансовом и страховом секторе средняя зарплата достигает 2814 манатов. Работники банковской сферы занимают второе место по уровню оплаты труда в стране. В целом в девяти секторах экономики зарплаты превышают средний показатель по стране.

В то же время в десяти секторах экономики средняя зарплата остается ниже общереспубликанского уровня. Самые низкие показатели зафиксированы в сельском и лесном хозяйстве, а также в рыболовстве - 720 манатов. Зарплаты работников торговли и сферы ремонта транспортных средств близки к доходам работников аграрного сектора и составляют 768 манатов. Средняя зарплата в сфере образования составляет 824 маната, а в научной сфере - 1048 манатов. Секторальный анализ уровня заработных плат важен с точки зрения более сбалансированного повышения доходов. При этом оптимизация зарплат остается приоритетом не только для госслужащих, но и для всего государственного сектора", - отметил депутат.