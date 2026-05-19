IUPF намерен усилить участие местных сообществ в глобальной повестке городского развития

Международный форум специалистов по городскому планированию (IUPF) намерен усилить участие местных сообществ и недостаточно представленных регионов в глобальной повестке городского развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель совета директоров IUPF Рольф Шуэтт в ходе панельной дискуссии "Соединение местных сообществ и глобального опыта в области городского развития" в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Настоящая устойчивость не может быть достигнута только посредством политики "сверху вниз". Необходимо также учитывать голоса людей, исключенных из глобальной дискуссии о жилье и городском развитии", - сказал он.

По словам Шуэтта, деятельность IUPF вдохновлена Целями устойчивого развития ООН, в частности сокращением неравенства, развитием устойчивых населенных пунктов и укреплением международного партнерства.

Он отметил, что одной из ключевых инициатив организации станет Emerging Communities Forum, который пройдет в октябре совместно с Агентством городского планирования Стамбула.

"Мы хотим использовать новые технологии, приглашать лидеров сообществ делиться своими историями, знакомить участников с городскими инициативами и создавать пространство не только для профессионалов и академиков, но и для обычных людей", - подчеркнул Шуэтт.

Кроме того, IUPF запускает программу развития потенциала молодых специалистов в сфере урбанистики совместно с Университетом прикладных наук Зальцбурга в Австрии.

"Цель программы - разработка инновационных городских решений, которые смогут объединить инфраструктурные и социальные аспекты Стамбула", - отметил он.

По словам Шуэтта, созданная коалиция IUPF уже в первые сутки после запуска привлекла более 10 партнеров.

"Это показывает, насколько велик запрос на взаимодействие между институтами, сообществами и людьми, которые не могут позволить себе участие в таких форумах", - добавил он.

Отметим, что сегодня третий день WUF13, проходящей в Баку.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.