Азербайджан усиливает роль транзитного и технологического центра тюркского пространства

Азербайджан может закрепиться как один из ключевых цифровых хабов тюркского пространства и Среднего коридора.

Об этом в беседе с Day.Az сказала казахстанский политолог, PhD, ассистент-профессор Школы социальных наук, Казахстанско-Британский технический университет, Айгерим Жампетова.

"Неформальный саммит Организация тюркских государств в Туркестане показал, что организация постепенно переходит от символической культурно-гуманитарной платформы к более прагматичной модели сотрудничества. В выступлениях лидеров доминировали не только вопросы общей идентичности и исторического наследия, но и темы цифровизации, искусственного интеллекта, транспортной связности, логистики и технологической модернизации.

Важно и то, что саммит прошёл именно в Туркестане - городе, который представлен как духовный центр тюркского мира. Тем самым гуманитарная повестка была соединена с современной технологической и геоэкономической повесткой. Это показывает, что тюркская интеграция строится одновременно на историческом наследии и на совместном видении будущего", - сказала она.

Жампетова считает, что Организация тюркских государств постепенно усиливает свое значение не только как культурно-гуманитарная платформа, но и как пространство экономической, транспортной и технологической интеграции.

"В этом контексте заявление Президента Ильхама Алиева о том, что тюркский мир должен стать одним из влиятельных геополитических центров силы XXI века, отражает растущие амбиции и потенциал организации. Сегодня, как показывает практика, влияние государств все чаще определяется не только военными ресурсами, но и контролем над транспортными маршрутами, цифровой инфраструктурой, логистикой, энергетикой и технологиями. Именно в этих сферах ОТГ постепенно усиливает свое присутствие. Особое значение приобретают Средний коридор, проекты цифровой взаимосвязанности, развитие искусственного интеллекта и инфраструктурная интеграция между Центральной Азией, Южным Кавказом, Турцией и Европой. На этом фоне ОТГ все больше формируется как важное геоэкономическое пространство Евразии и усиливает свою субъектность в международных процессах", - сказала она.

По ее словам, на нынешнем саммите важно то, что лидеры тюркских государств уже говорили не только о цифровизации в общем смысле, а о конкретных механизмах технологической интеграции.

"Например, Президент Касым-Жомарт Токаев предложил взаимное признание электронных документов и цифровых подписей между странами ОТГ. Если эта инициатива будет реализована, это может существенно упростить торговлю, логистику и трансграничные услуги внутри тюркского пространства. Кроме того, все более заметным становится переход к совместным высокотехнологичным проектам. Показательно, что Казахстан совместно с Азербайджаном, Турцией и Узбекистаном участвует в разработке спутника CubeSat-12U. Это уже пример практического сотрудничества в космической и научно-технологической сфере.

Отдельное значение имеют инициативы по созданию сети AI-центров, совместного IT-хаба Turkic AI и Университета искусственного интеллекта в Казахстане. Фактически речь идет о формировании общего образовательного и инновационного пространства, ориентированного на подготовку кадров для цифровой экономики. Важно и то, что в качестве финансового механизма начинает рассматриваться Тюркский инвестиционный фонд. Если фонд действительно будет инвестировать в технологические стартапы, цифровую инфраструктуру и совместные инновационные проекты, это может придать интеграции более практический и устойчивый характер. На сегодняшний день фонд обладает капиталом в 600 миллион долларов. Кроме того, цифровая повестка на саммите была тесно связана и с гуманитарным измерением. Создание в Туркестане Центра тюркской цивилизации показывает стремление объединить технологическую модернизацию с укреплением общей культурной и интеллектуальной платформы тюркского мира", - сказала Жампетова.

Говоря о роли Азербайджана в ОТГ, политолог подчеркнула, что страна сегодня становится одним из ключевых драйверов ОТГ.

"Это особенно заметно в вопросах транспортной связности, цифровой инфраструктуры и продвижения Среднего коридора. Выступление Президента Ильхама Алиева показало, что Баку стремится позиционировать себя как важный узел между Центральной Азией, Южным Кавказом и Европой - не только в энергетическом, но и в цифровом измерении. Азербайджан активно продвигает проекты "Цифрового Шелкового пути", развитие Транскаспийской инфраструктуры, а также механизмы упрощения транспортных и таможенных процедур. Все это усиливает роль страны как транзитного и технологического центра тюркского пространства. Кроме того, председательство Азербайджана в ОТГ демонстрирует стремление Баку придать организации более практический и институциональный характер", - сказала она.

Жампетова отметила, что у Азербайджана действительно есть серьезные предпосылки для этого.

"Прежде всего, это выгодное географическое положение между Центральной Азией и Европой, а также активное развитие цифровой инфраструктуры. Проекты вроде "Цифрового Шелкового пути" и Транскаспийской волоконно-оптической линии могут существенно повысить значение Азербайджана как цифрового транзитного узла региона. Кроме того, Баку уже делает акцент на вопросах цифрового суверенитета, развитии национальной AI-стратегии и подготовке кадров. Создание Национального центра искусственного интеллекта и Академии ИИ показывает, что речь идет не только о транзите данных, но и о формировании собственной технологической экосистемы. Если эти инициативы будут сопровождаться дальнейшими инвестициями в образование, исследования и IT-инфраструктуру, Азербайджан вполне может закрепиться как один из ключевых цифровых хабов тюркского пространства и Среднего коридора", - добавила политолог.

Али Гасымов