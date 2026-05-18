Трамп ответил на вопрос о преемнике
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает крайне важным правильный выбор своего преемника.
Как передает Day.Az, об этом он рассказал в интервью журналу Fortune.
"Тот, кто получит эту должность, будет играть очень важную роль. А если выбрать неподходящего человека - это будет катастрофа", - отметил американский лидер.
Ранее Трамп представил, по его словам, идеальную команду республиканцев для управления страной после завершения своего срока. Он подчеркнул, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могут стать сильными кандидатами на пост президента на следующих выборах.
