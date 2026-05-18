Иран передал США свои замечания по плану урегулирования конфликта

Иран передал США свои замечания в ответ на корректировки, внесенные Вашингтоном в предложенный план урегулирования конфликта из 14 пунктов.

Как передает Day.Az со ссылкой на IRNA, об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

По его словам, несмотря на то, что американская сторона ранее отвергла иранский план, через пакистанских посредников Тегеран получил ряд замечаний и предложений по его доработке. В ответ иранская сторона также направила свои комментарии.

Багаи подчеркнул, что распространяемые в СМИ версии мирного плана, якобы предложенного Ираном, не соответствуют действительности. Он также заявил, что переговоры не будут вестись "на уровне СМИ".

Ранее сообщалось, что США отклонили иранский план из 14 пунктов по урегулированию конфликта.