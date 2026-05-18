У Солнца обнаружили таинственный распадающийся астероид

Ученые обнаружили новый поток метеоров, который, вероятно, образовался из-за разрушения астероида, подошедшего слишком близко к Солнцу. Анализ показал, что найденные объекты могут быть частью ранее неизвестного "каменного кометоподобного" тела, постепенно распадающегося под действием экстремального нагрева.

Открытие сделал исследователь, проанализировавший миллионы наблюдений метеоров, полученных с автоматических камер в Канаде, Японии, Калифорнии и Европе. Среди огромного массива данных ученый выделил группу из 282 метеоров с общим происхождением. Их орбиты указывали на объект, который проходит почти в пять раз ближе к Солнцу, чем Земля.

Метеоры возникают, когда небольшие частицы космической пыли или камня входят в атмосферу Земли и нагреваются. Обычно такие фрагменты происходят от комет: при приближении к Солнцу лед в них испаряется и выбрасывает пыль в космос. Однако астероиды долгое время считались более "спокойными" телами без подобных процессов.

Сейчас известно, что некоторые астероиды тоже могут проявлять активность - выбрасывать пыль и обломки. Причиной могут быть столкновения, быстрое вращение, выделение газов или перегрев. Например, астероид 3200 Фаэтон, источник метеорного потока Геминид, тоже теряет материал при сближении с Солнцем.

Новый поток, по мнению исследователей, может формироваться похожим образом. Судя по поведению частиц при входе в атмосферу Земли, они более хрупкие, чем типичные астероидные фрагменты, но прочнее кометного вещества. Ученые предполагают, что сильный нагрев вызывает растрескивание поверхности астероида, высвобождение газов и постепенное разрушение тела.

Авторы считают, что подобный механизм может объяснять не только активность Фаэтона, но и разнообразие состава метеоритов, найденных на Земле.

Родительский астероид пока не найден. Помочь в поисках может миссия NASA NEO Surveyor, запуск которой запланирован на 2027 год. Аппарат специально создают для обнаружения темных околоземных объектов, движущихся близко к Солнцу.