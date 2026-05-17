Новая городская повестка определяет устойчивое развитие как ключевой приоритет

Новая городская повестка (New Urban Agenda) определяет инклюзивное и устойчивое развитие как ключевой приоритет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель министра жилищного строительства, инфраструктуры и сообществ Канады Джанет Голдинг на круглом столе министров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Она отметила, что за последние десять лет Новая городская повестка существенно повлияла на подход Канады к развитию городов и сообществ, способствуя переходу к более человекоцентричной, интегрированной и инклюзивной модели городского развития.

По ее словам, Канада приняла Национальную жилищную стратегию в 2017 году и планирует направить более 115 млрд долларов федеральных инвестиций на улучшение условий для уязвимых групп населения, нуждающихся в жилье.

Представитель Канады подчеркнула, что страна усилила роль городов и сообществ в реализации национальной политики, предоставив местным органам власти и сообществам более гибкие финансовые и управленческие инструменты.

Она также отметила, что в рамках новой федеральной структуры "Build Canada Homes" Канада стремится ускорить и скоординировать строительство жилья. Инициатива предусматривает вовлечение государственных земель в жилищное строительство, повышение гибкости финансирования и внедрение современных методов строительства.

Д. Голдинг выделила три ключевых приоритета Канады на будущее: ускорение и масштабирование жилищного строительства, усиление инклюзивности и партнерств, а также обеспечение климатической устойчивости и устойчивого развития.

Она подчеркнула, что политика городского развития должна адаптироваться к изменению климата, повышать энергоэффективность и укреплять устойчивость к стихийным бедствиям.

В завершение канадский представитель отметила, что международное сотрудничество, обмен опытом и прозрачность играют ключевую роль в достижении целей до 2030 года.