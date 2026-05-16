Страшилки об азербайджанцах не помогут армянской оппозиции

У армянской оппозиции не так уж много аргументов, которыми она может оперировать, рассчитывая отобрать голоса у правящей партии. Главная страшилка, которую использует оппозиция, - это возвращение азербайджанцев в Армению. Такая перспектива подается как самый ужасный кошмар, который только может ожидать соседнюю страну. В основном, страшилки рассчитаны на тех, кто еще не определился, за кого будет голосовать. Реваншисты хотят "помочь" этим гражданам сделать выбор.

Об этом сказал в комментарии Day.Az историк и политолог Ризван Гусейнов.

Тема возвращения азербайджанцев в Армению всячески обыгрывается кандидатами от оппозиции, чтобы лишний раз продемонстрировать армянам, что Никол Пашинян "предатель", что он "сдал" не только Карабах, но и Зангезур, согласившись на возвращение в будущем азербайджанцев на свои исторические земли.

"На самом деле, конечно, никаких договоренностей по этому поводу нет. Правительство Пашиняна очень разумно отказалось от требований вернуть армян в Карабах. Эти требования сейчас озвучивают только диаспора и лобби. Ну, и еще оппозиция. Но не думаю, что тот же Карапетян, став премьером, будет очень уж настаивать. Потому что в этом случае неминуемо встанет зеркальный вопрос возвращения азербайджанских беженцев в Армению. Нет варианта, при котором Азербайджан даст согласие на возвращение армян в Карабах без того, чтобы азербайджанцы вернулись в Зангезур. Увязка Карабах-Зангезур однозначно существует", - сказал политолог.

Наш собеседник напомнил, что союзники Еревана очень старались снять с повестки эту увязку, оставив актуальным лишь "коллективное и достойное" возвращение армян в Карабахский регион Азербайджана. Утверждалось, что возвращение азербайджанцев "это другое". Но реалии, создавшиеся в регионе после Второй Карабахской войны, невозможно не учитывать. Эти реалии диктуют следующее: если карабахские армяне возвращаются в Карабах, то и азербайджанцы должны пропорционально и зеркально вернуться в Зангезур. Речь тут не идет о бакинских или гянджинских армянах. Речь не идет о ереванских, гейчинских, гюмринских и прочих азербайджанцах, изгнанных из Армении в конце 80-х годов прошлого века. Речь идет о едином географическом и экономическом регионе - Карабахе и Зангезуре, и возвращении на эти земли, соответственно, армян и азербайджанцев. Все остальное - дело будущего, подчеркнул наш собеседник.

"Еще до 44-дневной войны, Президент Ильхам Алиев говорил о том, что азербайджанцы вернутся в места своего исторического проживания на территорию современной Армении, являющуюся частью исторического Азербайджана. И это вполне естественно, потому что изгнание азербайджанцев со своих земель является преступлением, а, как показала последняя война, любое преступление рано или поздно получает возмездие. Никто не имеет права менять то, как устроен наш регион и его народы.

Так что армянская оппозиция напрасно дает своему электорату какие-то обещания. Карапетян обещает добиться возвращения армян в Карабах и одновременно полностью исключает возвращение азербайджанцев в Зангезур. Это тупик, в который упрется каждый, кто дает армянским избирателям несбыточные обещания.

В любом случае, не думаю, что эти страшилки сыграют какую-то принципиальную роль на выборах 7 июня. Оппозиция все равно проиграет. Ее задача сейчас, как минимум отнять у Пашиняна как можно больше голосов и определить тем самым итоги голосования. Но, думаю, серьезно повлиять на результаты выборов эта возня не сможет", - резюмировал Ризван Гусейнов.

Лейла Таривердиева