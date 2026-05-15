Porsche представил уникальный спорткар

Porsche создал самый коричневый 911 GT3 RS с карбоном и кожей цвета трюфель. Подразделение Sonderwunsch разработало уникальный 911 GT3 RS, отделанный кожей цвета "трюфельный коричневый" и коричневым карбоновым волокном - такого автомобиля в линейке Porsche больше нет.

Изначально Porsche 911 GT3 RS был автомобилем для истинных ценителей, хорошо знакомых со значением этой аббревиатуры. Однако с приходом поколения 992 ситуация изменилась: агрессивный дизайн сделали модель узнаваемой и желанной для массовой аудитории.

Каждый 911 GT3 RS, сходящий с конвейера Porsche, уникален, но отдельные экземпляры выделяются даже на этом фоне. Данный автомобиль - как раз из таких. Он создан совместными усилиями Porsche Centre Geneva и ателье Sonderwunsch в Цуффенхаузене и получил отделку, которая показалась бы необычной для любого 911, а уж тем более для версии RS.

Для кузова выбрали оттенок "Макадамия металлик" из палитры Paint to Sample - насыщенный коричневый цвет, который на свету отливает серебристыми искрами. В противовес ему выступают открытые карбоновые детали, пропитанные коричневыми пигментами, а также пастельно-оранжевые кольца, вписанные в затемненные светодиодные фары.

Оранжевая нить вторит под задним антикрылом и на торцевых панелях. Колеса окрашены в тот же "Макадамия металлик", что и кузов, а оранжевые тормозные механизмы придают завершенность цветовому решению.

Интерьер этого Porsche создан с той же тщательностью, что и экстерьер. В отделке широко использована кожа цвета "трюфельный коричневый", а пастельно-оранжевые акценты - окантовка, контрастная строчка, дверные ручки, дефлекторы вентиляции и отметка "12 часов" на руле - добавляют индивидуальности. Карбоновые накладки на порогах с фирменной гравировкой Sonderwunsch служат напоминанием: перед вами не рядовой Porsche.