Пять итальянцев утонули во время дайвинга на Мальдивах

Пять граждан Италии погибли во время исследования подводных пещер на Мальдивах.

Как передает Day.Az, информацию распространил МИД Италии.

Согласно заявлению, трагедия произошла на атолле Вааву во время погружения с аквалангом. Дайверы исследовали пещеры на глубине около 50 метров.

По данным AFP, среди погибших - инструктор по дайвингу, профессор морской биологии, его дочь, а также двое молодых исследователей из Университета Генуи.