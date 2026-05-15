Приверженность Президента Ильхама Алиева идее тюркского единства создает прочную основу для дальнейшей консолидации ОТГ

Личная приверженность Президента Азербайджана Ильхама Алиева идее тюркского единства закладывает прочную основу для дальнейшей консолидации Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев по случаю неформального саммита организации, который состоится сегодня в Туркестане (Казахстан).

"Азербайджан играет очень важную роль в организации. Будучи одним из её государств-основателей, он с самого начала участвовал в формировании этого процесса. Не менее важна и сильная политическая воля, демонстрируемая руководством Азербайджана, а также личная приверженность Президента Ильхама Алиева идее тюркского единства, которая создаёт прочную основу для дальнейшей консолидации в рамках ОТГ", - отметил он.

Омуралиев напомнил, что в своей инаугурационной речи 14 февраля 2024 года Президент Ильхам Алиев подчеркнул: "Это [Организация тюркских государств] для нас основная международная организация, потому что это наша семья. У нас нет другой семьи. Наша семья - это тюркский мир".

"Эти слова ясно отражают решимость Азербайджана и далее укреплять ОТГ и способствовать её превращению во влиятельного и уважаемого игрока на мировой арене", - добавил он.

Генеральный секретарь ОТГ отметил, что в то же время стратегическое положение Азербайджана между Европой и Азией даёт стране естественное преимущество в качестве "моста", соединяющего тюркский мир с более широкими международными рынками.

"Под руководством уважаемого Президента Ильхама Алиева страна реализовала крупные энергетические и транспортные проекты, включая нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор, железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, а также модернизацию транспортного коридора Восток-Запад. Сегодня Азербайджан также является ключевой частью Среднего коридора. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, например, продолжает наращивать свою пропускную способность и играет важную роль в грузоперевозках между Востоком и Западом. На практике этот коридор уже способствует сокращению сроков доставки между Азией и Европой и делает наземный транспорт более реальной альтернативой", - отметил он.

Омуралиев также добавил, что энергетика остаётся ключевым направлением сотрудничества в рамках ОТГ.

"В совокупности тюркские государства занимают третье место в мире по объёмам поставок энергоресурсов. Совместные проекты не только укрепляют энергетическую безопасность, но и создают платформу для "зелёного" перехода. Ярким примером является соглашение между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном о стратегическом партнёрстве в сфере возобновляемой энергетики, которое формирует "зелёный энергетический мост" вдоль Среднего коридора. Кроме того, Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния развивают энергетическое сотрудничество в рамках проекта "Зелёный коридор". Его центральным элементом является высоковольтный подводный кабель через Чёрное море, соединяющий Южный Кавказ с энергетической системой ЕС. Проект предусматривает передачу нескольких гигаватт в основном возобновляемой электроэнергии - прежде всего ветровой и солнечной энергии из Азербайджана и Грузии - через подводный интерконнектор в Румынию с дальнейшей интеграцией в энергосистему Венгрии и более широкую европейскую сеть", - заявил генсек ОТГ.

Он отметил, что Азербайджан продолжает укреплять экономические связи в рамках организации.

"Только в 2025 году торговля со странами ОТГ достигла почти 7,3 миллиарда долларов США, при этом ключевыми партнёрами остаются Турция и Казахстан. Одним из основных механизмов сотрудничества является Тюркский инвестиционный фонд, создание которого впервые было предложено Президентом Ильхамом Алиевым на 4-м саммите ОТГ в Бодруме в июне 2014 года. Первоначально фонд был сформирован с капиталом в 500 миллионов долларов, а после присоединения Венгрии его объём увеличился до 600 миллионов долларов. Он поддерживает взаимные инвестиции, способствует инновациям и развитию предпринимательства, особенно среди малого и среднего бизнеса. В то же время прямые инвестиции Азербайджана в страны ОТГ уже превысили 20 миллиардов долларов, формируя прочную основу для совместных проектов и более глубокой экономической интеграции. В целом я бы сказал, что роль Азербайджана носит очень практический характер. Он соединяет регионы, поддерживает энергетические и транспортные потоки и помогает превращать сотрудничество в реальные проекты. И в современном мире такая взаимосвязанность становится всё более важной", - добавил К.Омуралиев.

Говоря о неформальном саммите Организации тюркских государств, который пройдёт на тему "Искусственный интеллект и цифровое развитие", генеральный секретарь отметил, что он представляет собой важную веху в продвижении общего стратегического видения организации в рамках "Видения тюркского мира - 2040".

"Выбранная тема является крайне актуальной в современном глобальном контексте, где искусственный интеллект и цифровое развитие стремительно трансформируют экономику, модели управления и международное сотрудничество. Туркестан является особенно значимой площадкой для этой встречи. Как духовный центр тюркского мира он отражает наше общее наследие, одновременно с этим мы продолжаем строить общее будущее", - сказал он.

Омуралиев отметил, что в последние годы неформальные саммиты стали важной частью взаимодействия в рамках организации.

"Они дополняют официальные встречи, предоставляя более гибкий формат для регулярного диалога между главами государств. Это позволяет нам сохранять согласованность позиций, укреплять взаимопонимание и обеспечивать устойчивый прогресс по нашим совместным инициативам. Мы ожидаем, что саммит принесёт практические результаты, включая принятие Туркестанской декларации, которая будет определять направление нашего сотрудничества в ближайший период. Повестка дня носит чёткий и ориентированный на будущее характер с акцентом на укрепление взаимодействия в ключевых сферах", - отметил генеральный секретарь ОТГ.

Он также добавил, что встреча даст возможность оценить прогресс, достигнутый после Габалинского саммита, и сохранить динамику в приоритетных направлениях.

"В целом мы рассматриваем её как возможность дальнейшего укрепления сотрудничества и усиления роли организации как значимой и эффективной региональной платформы", - добавил К. Омуралиев.

Он также рассказал о механизмах углубления внутрирегиональной торговли, инвестиций и формирования цепочек добавленной стоимости между государствами-членами.

"ОТГ продолжает добиваться значительных успехов в укреплении экономического сотрудничества между государствами-членами. В настоящее время под эгидой ОТГ действует 58 механизмов сотрудничества, охватывающих практически все сферы экономики. Ключевыми инструментами, поддерживающими эти усилия, являются Тюркский инвестиционный фонд с капиталом в размере 600 миллионов долларов США, который способствует взаимным инвестициям, стимулирует инновации и развивает предпринимательство, особенно среди малого и среднего бизнеса. Не менее важную роль играет Союз торгово-промышленных палат тюркоязычных стран (TCCI), объединяющий более 2 миллионов компаний и способствующий практическому взаимодействию между предпринимателями. В настоящее время мы работаем над надлежащей институционализацией TCCI", - сказал он.

Омуралиев напомнил, что в прошлом году в рамках ОТГ была запущена Сеть содействия инвестициям тюркских государств (TurkIPAnet), которая будет способствовать развитию сотрудничества, стимулирующего инвестиции, инновации и устойчивое развитие во всём тюркском регионе.

"В прошлом году были проведены первые заседания недавно созданного Совета центральных (национальных) банков стран-участниц ОТГ и Тюркского совета по "зелёным" финансам (TGFC), который нацелен на развитие рынка капитала в регионе ОТГ для "зелёной" экономики, а также на расширение сотрудничества между государствами-членами ОТГ в сфере денежно-кредитной политики, развития платёжных систем и финансовых технологий. В прошлом году мы также начали полноценное сотрудничество между подразделениями финансового мониторинга и антимонопольными органами стран-членов ОТГ, что в дальнейшем укрепит наше экономическое взаимодействие", - отметил он.

Кроме того, заключение соглашения по свободной торговле услугами и инвестициям также имеет жизненно важное значение для увеличения внутрирегиональной торговли в рамках ОТГ, и я надеюсь, что государства-члены ОТГ достигнут консенсуса по этому вопросу в ближайшем будущем. Более того, после вступления в силу Соглашения о партнёрстве в области цифровой экономики (DEPA), подписанного в рамках 11-го саммита ОТГ в Бишкеке, мы ожидаем, что уровень доверия к электронным транзакциям между государствами-членами ОТГ возрастёт, что откроет путь к расширению электронной торговли в регионе", - сказал генсек ОТГ.

Омуралиев отметил, что все эти инициативы в рамках ОТГ направлены на интеграцию экономик тюркских государств, что оказывает положительное влияние на углубление торговли и инвестиций в регионе.

Говоря о растущем значении Среднего коридора, генеральный секретарь отметил, что он обладает реальным потенциалом для более эффективного соединения региона ОТГ с глобальными торговыми потоками.

"Действительно, Средний коридор становится всё более важным в современном глобальном контексте. По мере трансформации цепочек поставок страны ищут не только более быстрые маршруты, но и более надёжные и диверсифицированные варианты. В этом смысле Средний коридор формируется как очень практичное звено между Азией и Европой. Для нас его развитие остаётся ключевым приоритетом в рамках "Видения тюркского мира - 2040". Это один из самых коротких сухопутных маршрутов между Востоком и Западом, и он обладает реальным потенциалом для более тесной интеграции нашего региона в глобальные торговые потоки", - сказал он.

В то же время генеральный секретарь ОТГ подчеркнул, что одной инфраструктуры недостаточно.

"На самом деле решающее значение имеет координация между странами и то, насколько эффективно система работает на практике. Именно поэтому мы уделяем внимание как укреплению связности, так и упрощению операционных процессов на маршруте. Хорошим примером является железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая, как ожидается, значительно увеличит пропускную способность и повысит эффективность транзита, с объёмами перевозок до 15 миллионов тонн в год", - отметил К. Омуралиев.

Он отметил, что особый акцент также делается на цифровизации в сфере таможни и логистики.

"Азербайджан и другие государства-члены успешно внедряют такие системы, как ePermit (электронные разрешения на перевозки), eCMR (электронные товарно-транспортные накладные) и eTIR (электронная система таможенного транзита), что делает международные перевозки более быстрыми, простыми и прозрачными. Важной вехой в этом направлении стало принятие региональной дорожной карты по полной реализации eTIR на заседании глав таможенных служб ОТГ в Баку в январе 2025 года, а также подписание меморандума о взаимопонимании по внедрению eCMR в апреле 2026 года министерствами транспорта государств-членов ОТГ", - отметил генсек ОТ.

Омуралиев считает, что наряду с решениями, принятыми на Самаркандском саммите в 2022 году по упрощению таможенных процедур и международных грузоперевозок, эти меры постепенно делают Средний коридор более эффективным и предсказуемым.

"Со временем именно это обеспечит ему роль по-настоящему конкурентоспособного и надёжного маршрута для всех вовлечённых партнёров", - добавил он.