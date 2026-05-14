В Азербайджане создано Государственное агентство по управлению отходами

Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах в области совершенствования управления отходами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, при министерстве экологии и природных ресурсов создается Государственное агентство по управлению отходами.

Агентство является органом, входящим в структуру министерства, который осуществляет государственный контроль, регулирование и координацию в сфере управления отходами (образование отходов, сбор, сортировка, транспортировка, размещение, переработка, использование, утилизация, обезвреживание и захоронение отходов), а также сбор платежей за отходы.

Кабинету министров поручено подготовить и представить главе государства предложения по следующим вопросам:

- в течение двух месяцев - проекты положения и структуры Агентства, а также предложения по предельной численности его работников;

- в течение четырех месяцев - по совершенствованию закона "Об отходах" и других нормативных правовых актов в этой сфере с учетом передового международного опыта;

- в течение пяти месяцев - проект "Национальной стратегии по совершенствованию управления твердыми бытовыми отходами на 2027-2030 годы", скоординированный с проектом "Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы".

Кроме того, правительство должно в течение двух месяцев принять необходимые меры для решения вопросов материально-технического обеспечения Агентства, финансирования расходов на его содержание и обеспечения административным зданием, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.